В Пензенской области в Городищенскую райбольницу поступил аппарат УЗИ последнего поколения

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Аппарат УЗИ последнего поколения, поступивший в больницу по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение», позволяет добиться изображения высококлассного уровня.

Поликлиника Городищенской райбольницы обслуживает более 40 тысяч жителей.

«На новом аппарате снимки намного четче, просматриваются разные вариации изображения, что позволяет увидеть незначительные отклонения и выявить заболевания на ранней стадии, а это в свою очередь позволит врачам-специалистам точнее поставить диагноз и своевременно назначить правильное лечение для пациента», - отмечает главврач Городищенской районной больницы Лев Умнов.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, стоимость поступившего оборудования более 3,5 млн рублей, выделены средства из федерального и областного бюджетов.

Всего в 2023 году регион получит 50 новых аппаратов УЗИ.