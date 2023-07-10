В Пензенской области похитителю денег у пенсионерки грозит до шести лет лишения свободы

Подозрение сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Нижнеломовский» пало на местного жителя 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности, отмечает пресс-служба УМВД региона.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.