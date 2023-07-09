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НовостиПроисшествия9 июля 2023 13:12

Житель Пензенского района нарвался на нож после того, как пытался научить знакомую воспитанию детей

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Обычный вечер в компании прекрасной дамы едва не закончился трагедией для жителя Засечного 1981 года рождения. Позвав в гости знакомую 1987 года рождения, мужчина предложил ей выпить.

Во время употребления спиртного зашла речь о детях. Хозяин жилища высказал знакомой свои претензии к ее методам воспитания своих чад. Женщине его слова не пришлись по вкусу, поэтому она достала из сумки ножи и вонзила собутыльнику его в область подмышечной впадины.

Свою вину она отрицать не стала. Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы.