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НовостиОбщество9 июля 2023 12:34

Глава Минстроя Пензенской области поручил завершить ремонт в школах до 15 августа

Александр Гришаев провел совещание с главами муниципальных образований
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Основной темой разговора стал ремонт в школах. В этом году на приведение в порядок учебных учреждений из федерального и областного бюджетов было выделено более 751 миллиона рублей. Ремонт ведется в 16 школах.

Главы муниципальных образований доложили о ходе работ и проблемах, которые возникли во время них.

Министр поручил завершить ремонт в школах до 15 августа, а до 20 - направить в министерство необходимые документы для оплаты выполненных работ. 1 сентября отремонтированные школы должны принять детей.