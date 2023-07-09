Глава Минстроя Пензенской области поручил завершить ремонт в школах до 15 августа

Основной темой разговора стал ремонт в школах. В этом году на приведение в порядок учебных учреждений из федерального и областного бюджетов было выделено более 751 миллиона рублей. Ремонт ведется в 16 школах.

Главы муниципальных образований доложили о ходе работ и проблемах, которые возникли во время них.

Министр поручил завершить ремонт в школах до 15 августа, а до 20 - направить в министерство необходимые документы для оплаты выполненных работ. 1 сентября отремонтированные школы должны принять детей.