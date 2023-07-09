66 супружеских пар из Пензенской области получили медали «За любовь и верность»

Фото: Пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Медали получили 66 семейных пар, воспитавших троих и более детей, а также проживших в браке более 35 лет. На торжество приехали 33 из них.

С праздником их поздравил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин:

- Вы являетесь примером не только для нашего региона, но и всей страны.

Кроме того, к гостям церемонии обратился и первый заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов:

- Россия - это такая страна, где семейные ценности и традиции зародились несколько веков назад и бережно хранятся по сей день.

Семейные пары, которые не смогли присутствовать на торжестве в Пензе, были награждены на районных мероприятиях в рамках проведения Всероссийского Дня семьи, любви и верности.