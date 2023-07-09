Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Во все времена почтовая связь служит одним из важнейших средств общения и получения информации, остается значимым компонентом общественных коммуникаций. Вовремя доставленные телеграммы и письма, посылки и бандероли, газеты и журналы, широкий спектр оказываемых населению услуг, высокая культура обслуживания – такими достижениями по праву может гордиться коллектив Управления Федеральной почтовой связи Пензенской области.

В этот торжественный день выражаю вам искреннюю признательность за добросовестный труд, профессионализм, компетентность, верность избранному делу!

Уверен, что мощным драйвером динамичного развития отрасли станут ваш богатый потенциал, накопленный опыт, дальнейшее внедрение в практику инновационных цифровых технологий, укрепление логистической инфраструктуры.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!