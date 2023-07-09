Более 40 лет уже вместе пензенские врачи супруги Любовь и Анатолий Ивлеевы

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

После окончания вуза в 1983 году Любовь Ивановна пришла работать в Нижнеломовскую больницу. Начинала с работы участковым врачом-терапевтом, затем много лет была заведующей терапевтическим отделением. Сегодня - заместитель главного врача.

Анатолий Николаевич – врач-рентгенолог. Около 20 лет совмещал основную работу с работой на скорой помощи. Сейчас - на заслуженном отдыхе, отмечает пресс-служба Минздрава региона. Вырастили сына и дочь, воспитывают внуков. У счастливых дедушки и бабушки их двое.

Причиной долгих крепких отношений супруги называют принцип взаимоуважения, которого придерживались все эти годы.

«Для успешного брака, в первую очередь, важно слушать и слышать друг друга, помогать, оберегать своего спутника. Да, иногда жизнь бывает трудной, но мы через все проходим вместе», - поделилась Любовь Ивановна секретом счастливой семейной жизни.