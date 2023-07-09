Катание на угнанном у приятеля авто для нетрезвого жителя Саранска закончилось в полиции

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия
А началась история с угоном 1 июля в квартире владельца автомобиля, где знакомые употребляли спиртные напитки.
Когда приятель уснул, гость взял с тумбочки ключи от его автомобиля, припаркованного во дворе дома, отмечает пресс-служба МВД региона.
Находясь в состоянии опьянения, он завел машину и поехал кататься по ночному городу. Однако сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль был остановлен.
За невыполнение требования о прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении молодого человека был составлен административный материал.
Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу. Вину в содеянном подозреваемый признал.
Расследование продолжается.
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия