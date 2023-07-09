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НовостиПроисшествия9 июля 2023 6:44

Катание на угнанном у приятеля авто для нетрезвого жителя Саранска закончилось в полиции

По подозрению в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения в отношении 25-летнего мужчины дознанием ОП №1 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

А началась история с угоном 1 июля в квартире владельца автомобиля, где знакомые употребляли спиртные напитки.

Когда приятель уснул, гость взял с тумбочки ключи от его автомобиля, припаркованного во дворе дома, отмечает пресс-служба МВД региона.

Находясь в состоянии опьянения, он завел машину и поехал кататься по ночному городу. Однако сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль был остановлен.

За невыполнение требования о прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения в отношении молодого человека был составлен административный материал.

Нарушителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Автомобиль в технически исправном состоянии возвращен владельцу. Вину в содеянном подозреваемый признал.

Расследование продолжается.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия