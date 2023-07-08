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НовостиПроисшествия8 июля 2023 19:48

Вчера вечером в Мордовии 15-летний юноша утонул в водоеме у села Парапино

По предварительным данным, у водоёма, не предназначенного для купания, он находился вместе с отцом, отмечает пресс-служба регионального СК
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СК региона

Фото: Пресс-служба СК региона

По факту ЧП Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия организовано проведение процессуальной проверки.

По предварительным данным, на не предназначенном для купания водоёме у села Парапино мальчик находился вместе с отцом.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка в водоёме. Выяснят - находился ли в это время в воде отец, или сопровождал сына, в прямом смысле слова, на поводке, страхуя его, как тренер?

Понятно одно, до профессиональной оценки логики событий, как минимум для себя, мужчина тоже разложит все по косточкам.

Тело погибшего из воды извлекли водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.