В Саранске перед судом предстанет 33-летний мужчина, похитивший у сестры золотое кольцо

Обнаружив пропажу кольца стоимостью 17 тысяч рублей, она попросила брата вернуть украшение, однако тот своей вины не признал.

В ходе предварительного расследования выяснилось, похитив кольцо, мужчина сдал его в комиссионный магазин за 3 тысячи рублей, отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ.

Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.