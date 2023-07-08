В Пензенской области задержаны двое подозреваемых, похитивших в магазине крепкое спиртное

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Смешной она кажется только на первый взгляд.

Очень скоро поймут это и подозреваемые - два товарища из Нижнего Ломова 1991 и 1986 годов рождения, задержанных вскоре после совершенного хищения.

За 7 лет лишения свободы, которые грозят подозреваемым, у них будет достаточно времени, чтобы сопоставить мизерность цены похищенного спиртного, часть которого они сразу же употребили, и прелести ожидаемой жизни в клетке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полиция Пензенской области предупреждает: избегайте необдуманных поступков!

Помните, что почти все магазины и торговые центры оборудованы системами видеонаблюдения, которые позволяют быстро и оперативно установить лиц, совершивших противоправные действия.