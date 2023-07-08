Александр Басенко поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Этот праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских стал олицетворением заботы, взаимного уважения и доверия, согласия близких.
Восхищения заслуживают супруги-юбиляры, пары, которые совмещают семейную жизнь с общественной деятельностью, воспитывают приемных детей. Они являются примером для подрастающего поколения.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и удачи. Пусть в ваших домах царят добро, радость и счастье!
С уважением, Глава города Пензы А.Н. Басенко