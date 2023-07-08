Пензенцы возмущены поведением отдыхающих на Фонтанной площади

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

С приходом жаркой погоды жители Пензы устремились поближе к воде. Большинство, конечно же, направились на пляжи. Однако есть и те, кто предпочел создать зону для купания прямо в центре города.

Речь идет о Фонтанной площади, которая после обновления стала одним из популярнейших мест отдыха горожан. Но поведение отдыхающих часто вызывает критику в социальных сетях: пензенцы жалуются на толпы полураздетых людей. Обычно поплескаться в фонтане приходят подростки и дети, но порой компанию им составляют и взрослые.

«Что за пляж в центре города? Что это за ужас? Почему не разгоняют и не штрафуют?», - отметила одна из возмущенных горожанок в социальных сетях.

Ее возмущение поддерживают и другие пензенцы: все же центр города подразумевает более приличный внешний вид, чем купальник или нижнее белье, а фонтан - это не общественный бассейн.