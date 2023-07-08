ЖК «Ньютон»: двор для веселых научных экспериментов

В центре Пензы продолжается строительство жилого комплекса бизнес-класса под названием «Ньютон».

Здесь много интересных деталей, которые отличают его от привычных проектов. Например, двор.

В ЖК «Ньютон» застройщик разработал двор будущего: не стандартные игровые площадки, а пространство для полноценного развития детей. Не скамейки у подъезда – большая зеленая зона отдыха взрослых с дизайнерской подсветкой.

Игровое оборудование с оптическими иллюзиями, кинетический лежак, арт-объект с эффектом бесконечного маятника – это лишь малая часть элементов двора, где дети, играя, смогут создавать свои миры. В этом дворе застройщик реализует принцип playability: играя – обучаем, обучая – развивает.

Не забыли и про взрослых. Прогулочная аллея, естественные склоны – все это подарит жителям комфортный отдых после активного дня. Для спортсменов – отдельная зона, она на одной из крыш жилого комплекса.

Двор же – только для игр и прогулок. он закрытый, без машин. Их жители смогут оставлять в подземном паркинге, оснащенном системой видеонаблюдения.

Узнать о проекте больше можно в офисах продаж холдинга. Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сайт newton-pnz.ru. Застройщик – ООО СЗ «Ньютон», проектные декларации на https://наш.дом.рф.