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НовостиОбщество8 июля 2023 10:42

Вадим Супиков организовал для жителей микрорайона «Стрела» поездку на Семиключье

Она состоялась в субботу, 8 июля
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Стоит отметить, что спикер регионального парламента организовывает подобные поездки постоянно. Жители сами выбирают места и даты поездок.

Сегодня горожане отправились в Семиключье – место, где в XVIII веке была явлена Тихвинская икона Божией Матери, а позже был возведён Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.

Отправляя паломников в поездку, Вадим Супиков отметил, что верующие едут на знаменитое Семиключье, чтобы обрести душевное и телесное здоровье, наполнить свою душу и сердце новой силой, энергией, получить благословение, совершить омовение в святых источниках.