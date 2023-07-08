Вадим Супиков организовал для жителей микрорайона «Стрела» поездку на Семиключье

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Стоит отметить, что спикер регионального парламента организовывает подобные поездки постоянно. Жители сами выбирают места и даты поездок.

Сегодня горожане отправились в Семиключье – место, где в XVIII веке была явлена Тихвинская икона Божией Матери, а позже был возведён Тихвинский скит Спасо-Преображенского монастыря.

Отправляя паломников в поездку, Вадим Супиков отметил, что верующие едут на знаменитое Семиключье, чтобы обрести душевное и телесное здоровье, наполнить свою душу и сердце новой силой, энергией, получить благословение, совершить омовение в святых источниках.