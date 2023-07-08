Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с праздником - Днем семьи, любви и верности!

Это один из самых молодых праздников в России, но он имеет глубокие исторические корни. В этот торжественный день Православная Церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских. Издавна они почитались на Руси как хранители домашнего очага, образец взаимной преданности и уважения.

В Пензенской области многое делается для укрепления института семьи и брака, эффективной поддержки материнства и детства. Веками формировавшиеся традиции крепкой и дружной семьи должны бережно храниться и приумножаться.

Убежден, что для каждого жителя Сурского края этот торжественный день станет прекрасным поводом уделить больше внимания родным и близким, окружить их вниманием, теплом и заботой!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира и согласия!