Юбилею со дня рождения Ивана Спрыгина посвятят выставку в Пензенском краеведческом музее

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Открытие выставки «Выдающийся ученый земли Пензенской», посвященной 150-летию со дня рождения Ивана Ивановича Спрыгина, состоится в Пензенском государственном краеведческом музее 11 июля 2023 года. Начало церемонии - в 11:00.

Иван Иванович Спрыгин (05.07.1873 – 02.10.1942, г. Пенза) - выдающийся русский ботаник, доктор биологических наук, профессор, исследователь природы Пензенского края, Среднего Поволжья, Предуралья, Средней Азии и Казахстана, один из основоположников природоохранного дела в России, основателей Пензенского краеведческого музея, Ботанического сада, Пензенского (1919 г.), Жигулевского (1927 г.), Наурзумского (1931 г.) заповедников, основатель научного гербария, вошедшего в список главнейших гербариев мира и ставшего национальным достоянием России.

Имя Ивана Ивановича Спрыгина носят Жигулёвский государственный заповедник, Пензенский ботанический сад и Пензенский научный гербарий. В честь ученого названо 5 видов растений и род "спрыгиния". Огромное наследие, оставленное Иваном Ивановичем, увековечило память о нем в сердцах благодарных потомков.

По информации регионального министерства культуры и туризма, на выставке представят фотографии, документы, научные труды ученого, личные вещи, принадлежащие Ивану Спрыгину и его семье.

Выставка будет интересна всем, кто неравнодушен к природе и истории пензенского края.