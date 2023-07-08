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НовостиСпорт8 июля 2023 7:28

Пензенские спортсмены успешно выступили в Подмосковье на соревнованиях по конному спорту

Первенство и чемпионат России по конным пробегам состоялись в июле в Московской области
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

На первенстве России бронзовую награду завоевала Ева Хавер. Дистанцию 100 км конным пробегом на мерине по кличке Каспиан девушка преодолела с третьим результатом. Средняя скорость движения спортивной пары составила 13.30 км/ч.

На чемпионате России также достойно выступили представители Сурского края.

В условиях высокой конкуренции на дистанции 160 км шестой финишировала Мария Каунина на мерине по кличке Мотоблок. Их средняя скорость составила 15.54 км/ч. За такую вызывающую восхищение скоростную выносливость кличку мерина можно смело переименовать в "Скоростной Мотоблок".

8 место по итогам чемпионата заняла еще одна спортивная пара из Пензенской области: Антонина Саркисян и мерин Белебей. Они преодолели дистанцию со средней скоростью 15.44 км/ч.