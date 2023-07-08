В Пензенской области детям во временном пункте проживания в Леонидовке привезли подарки

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

В благотворительной акции "Всегда рядом", объявленной в июне Министерством культуры и туризма региона, приняли участие сотрудники госучреждений культуры, жители Пензы и Пензенской области.

Как отмечает пресс-служба регионального Минкульта, детям собрали игрушки, книги, товары для творчества и хобби, спортинвентарь,настольные игры - всё, что подарит хорошее настроение ребятам, вынужденно переселившимся в Пензенскую область из Белгородской области, Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской области. Все это позволит детворе провести летние дни ярко, весело и с пользой (видео). Акция продолжается. Канцелярские товары, игры, товары для творчества, спортивный инвентарь можно принести в госучреждения культуры Пензенской области:

- ГБУК «Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого» (г. Пенза, ул. Советская, 3)

- ГБУК «Пензенский государственный краеведческий музей» (г. Пенза, ул. Красная, 73)

- ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области» (г. Пенза, ул. Кирова, 2)

- ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества» (г. Пенза, ул. Толстого, 8а)

- ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова» (г. Пенза, ул. Проспект Строителей, 168а)

- ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества» (г. Пенза, ул. Дружбы, 23)

- ГБПОУ «Кузнецкий музыкальный колледж» (г. Кузнецк, ул. Московская, 48)

- ГБПОУ «Пензенский музыкальный колледж им. А.А. Архангельского» (г. Пенза, ул. Захарова, 24)

- ГБПОУ «Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого» (г. Пенза, ул. Богданова, 1/6)

- ГБПОУ «Пензенский колледж искусств» (г. Пенза, ул. Плеханова, 15)

- ГАУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского» (г. Пенза, ул. Московская, 89)

- ГБУК «Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (г. Пенза, ул. Володарского, 59)

- ГБУК «Пензенский областной театр «Кукольный дом» (г. Пенза, ул. Чкалова, 35)

- ГАУК ПО «Центр культурного развития «Дом офицеров» (г. Пенза, ул. Ленинградская, 1а)

- ГАУК ПО «Пензаконцерт» (г. Пенза, ул. Суворова, 215)