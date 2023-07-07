Сотрудники ДПС задержали на трассе в Пензенской области нетрезвого водителя микроавтобуса

Фото: Управление ГИБДД УМВД по Пензенской области

Благодаря правоохранителям удалось избежать трагедии: днем в четверг, 6 июля, сотрудники ДПС на трассе М-5 остановили «Газель» с пассажирами. Внутри, помимо водителя 1984 года рождения, находились 16 человек, из которых шестеро – несовершеннолетние.

В ходе разговора с водителем правоохранители обратили внимание на странности в его поведении и предположили, что тот сел за руль, будучи пьяным. Мужчину попросили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Проверка подтвердила, что мужчина был не совсем трезв. От управления микроавтобусом он был незамедлительно отстранен.

В отношении мужчины был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.