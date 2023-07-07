Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье7 июля 2023 10:06

Марина Воробьева: «В регионе есть достаточно вакцины для иммунизации жителей Средней Елюзани»

Заместитель министра здравоохранения Пензенской области отметила, что в ближайшее время в регион прибудет еще одна партия препарата
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

По ее словам, медики продолжают наблюдать за жителями Средней Елюзани, которые контактировали с заболевшими корью гражданами. В селе продолжается вакцинация населения. Как подчеркнула Марина Воробьева, вакцина имеется в достаточном количестве.

Кроме того, учитывая возросший спрос, министерство здравоохранения сделало запрос в федеральный центр на поставку дополнительной партии противокоревой вакцины.

О сроках поступления препарата в регион сообщает через средства массовой информации.