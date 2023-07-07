Марина Воробьева: «В регионе есть достаточно вакцины для иммунизации жителей Средней Елюзани»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

По ее словам, медики продолжают наблюдать за жителями Средней Елюзани, которые контактировали с заболевшими корью гражданами. В селе продолжается вакцинация населения. Как подчеркнула Марина Воробьева, вакцина имеется в достаточном количестве.

Кроме того, учитывая возросший спрос, министерство здравоохранения сделало запрос в федеральный центр на поставку дополнительной партии противокоревой вакцины.

О сроках поступления препарата в регион сообщает через средства массовой информации.