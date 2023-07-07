ИФНС России по Октябрьскому району Пензы информирует о получении налоговых уведомлений

Федеральным законом от 14.04.2023 № 125-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.07.2023 предусмотрена возможность получения налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество и НДФЛ, а также требований об уплате задолженности по налогам налогоплательщиками - физическими лицами в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Получение через ЕПГУ указанных документов налоговых органов возможно при соблюдении двух условий:

1) налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ;

2) налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через ЕПГУ.

Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте, кроме предусмотренного пунктом 2 статьи 11.2 НК РФ случая.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Для прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ налогоплательщик - физическое лицо вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление.