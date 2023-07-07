Студенты Кузнецкого филиала областного медицинского колледжа будут учиться в других зданиях

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказал и.о. начальника Пензенского областного медицинского колледжа Александр Дербенев, администрация города Кузнецка предоставила для занятий несколько помещений в других учреждениях.

С 1 сентября студенты-медики будут ходить на учебу в первый корпус многопрофильного колледжа, кузнецкую школу №3, кузнецкие межрайонные больницы для детей и взрослых.

Перед тем как запустить учебный процесс, будут пройдена процедура лицензирования. Она начнется на следующей неделе.

Руководитель колледжа отметил, что данные меры носят временный характер.