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НовостиОбщество7 июля 2023 8:30

Студенты Кузнецкого филиала областного медицинского колледжа будут учиться в других зданиях

Это связано с тем, что учебный корпус самого филиала был признан аварийным
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как рассказал и.о. начальника Пензенского областного медицинского колледжа Александр Дербенев, администрация города Кузнецка предоставила для занятий несколько помещений в других учреждениях.

С 1 сентября студенты-медики будут ходить на учебу в первый корпус многопрофильного колледжа, кузнецкую школу №3, кузнецкие межрайонные больницы для детей и взрослых.

Перед тем как запустить учебный процесс, будут пройдена процедура лицензирования. Она начнется на следующей неделе.

Руководитель колледжа отметил, что данные меры носят временный характер.