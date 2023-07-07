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НовостиОбщество7 июля 2023 7:58

В Пензенской области дорогу между селами Абашево и Паны построят раньше срока

Об этом накануне сообщил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напоминаем вам, что работы ведутся в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Помимо строительства дороги между селами Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района, проект также подразумевает реконструкцию парк-отеля «Кленовая роща».

Изначально строительство должно было закончиться в следующем году, однако, как сказал Олег Мельниченко, сдать объект удастся уже в этом. Открытие дороги позволит сократить путь от отеля до достопримечательностей Наровчатского района втрое.

Удобнее станет и тем, кто ездит из Наровчата в сторону Москвы. Их путь сократится на 60 километров, а время в пути - практически на час. А у местных жителей появится прямой выезд на трассу М-5.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в регионе продолжат приводить в порядок подъездные пути к селам.