Пензенский Театр Доктора Дапертутто завершит ХХ сезон спектаклем по пьесе японского автора

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В спектакле по пьесе Коки Митани задействованы только два актера - Илья Бирюков и Александр Кудасов.

Пьеса рассказывает о противостоянии драматурга, ставящего новый спектакль, и цензора, который раз за разом заставляет автора переделывать сценарий. На протяжении всего сюжета они ведут ожесточенную борьбу за каждую строчку. Но заканчивается все хорошо: после всех правок драматург создает лучшую пьесу в своей жизни, а цензор становится почитателем его таланта.

- Пьеса японская, и мы постарались взять многое из этой культуры: как они относятся, смотрят друг на друга, даже их жесты, - отметил режиссер спектакля Валерий Малышев. - Актерам было непросто, ведь это другой менталитет, они думают и чувствуют иначе. Практически вся музыка японская, в том числе и народная. Действие в пьесе происходит в Японии начала 1940-х годов. Это период больших потрясений, но и в такие времена есть место творчеству и есть место смеху.