Пенсионер из Саранска потерял 180 тысяч рублей, попытавшись заработать на торгах

Как рассказал 68-летний потерпевший, в конце июня ему позвонил незнакомец. Мужчина представился аналитиком и предложил собеседнику начать зарабатывать на валютной бирже.

Решив, что лишние деньги не помешают, пенсионер зарегистрировался на сайте, о котором ему рассказал незнакомец, пополнил баланс и в течение нескольких дней продолжил закидывать на счет деньги.

Когда же он пожелал вывести прибыль и не смог этого сделать, администрация сайта на его сообщения не ответила. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности мошенников.