В Пензенской области следователи устанавливают причины гибели мужчины в реке Усть-Уза

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Что-то из множества вопросов относительно обстоятельств гибели 31-летнего мужчины, вероятно, установят следователи Зареченского межрайонного следственного отдела регионального СК.

Уже известно, что 5 июля 2023 года мужчина приехал на рыбалку на берег реки Усть-Уза в Шемышейском районе.

Около 23 часов он решил искупаться, вследствие чего утонул.

Как уточняет пресс-служба СК региона, о случившемся в правоохранительные органы сообщил знакомый погибшего, приехавший в тот день с ним.

Тело мужчины извлечено из воды сотрудниками Пензенского пожарно-спасательного центра сегодня утром.

При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области быть осторожнее при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных для купания местах.