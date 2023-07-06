Антипрививочниками из Средней Елюзани заинтересовалась прокуратура

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Городищенского района

В связи с вспышкой кори в селе Средняя Елюзань, прокуратура района разъясняет, что за несоблюдение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия полагается наказание - вплоть до лишения свободы.

Строгость наказания напрямую зависит от обстоятельств и последствий: если нарушение правил привело к массовому распространению заболевания, то виновнику грозит до семи лет тюрьмы. Особо строго будут спрашивать с нарушителей, действовавших на территории, где был введен карантин.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения кори, жителей села, контактировавших с заболевшими, предупредили о необходимости соблюдения самоизоляции. Нарушителей будут карать: прокуратура уже начала соответствующие проверки.

Кроме того, прокурор также запросил сведения о жителях Городищенского района, которые отказались от прививки от кори. Вячеслав Кандрашкин напомнил, что отсутствие профилактических прививок, помимо создания угрозы для здоровья, также могут привести к отказу в приеме детей в школу, детские сады, лагеря, а также отстранению взрослых от работы в некоторых сферах.