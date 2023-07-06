В Пензе открылась выставка новосибирской художницы Натальи Шалагиной

Фото: Валерия Лавриненко

В экспозицию вошли более 70 работ художницы, выполненных в традициях русской академической школы живописи и графики. Картины написаны маслом, темперой, тушью и другими материалами.

Портреты, натюрморты и, конечно же, пейзажи Натальи Шалагиной отличаются необычной палитрой и гармоничными цветовыми решениями.

- Я уверен, что в этом зале будет царить теплая, лирическая и светлая атмосфера, которая непременно порадует посетителей. Уверен, творчество Натальи Шалагиной сильно повлияет на многих начинающих художников, - прокомментировал директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Выставка будет открыта до 25 июля.