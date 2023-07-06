В городе Заречном следователи выясняют причины, по которым женщина ударила мужчину ножом

Фото: Пресс-служба регионального СК

По информации пресс-службы регионального СК, через некоторое время хозяин жилого помещения уснул.

Между женщиной и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого она достала из сумки нож и нанесла им один удар. Вызвав «скорую», женщина покинула квартиру.

43-летний потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения поясничной области, с повреждением внутренних органов.

Подозреваемой предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По решению суда женщина заключена под стражу.

Следователем Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По делу проводится ряд судебных экспертиз.