В Пензе выявлены три фиктивных брака иностранцев с гражданами РФ

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

Один из таких браков в настоящее время судом аннулирован.

Полицейские в июне проверили в Пензе законность пребывания и проживания иностранных граждан в ходе профилактического рейда.

Сотрудников Управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и полицейских интересовала законность пребывания и проживания иностранных граждан, а также осуществления ими трудовой деятельности.

В ходе мероприятия правоохранители побывали в местах проживания иностранцев, посетили рынки и иные объекты, где они трудятся. У граждан из стран ближнего зарубежья были проверены документы, проведены профилактические беседы.

Полицейские выявили более 600 административных правонарушений, 120 граждан были выдворены с территории РФ, а 26 –депортированы.

Также было выявлено 3 факта заключения фиктивного брака иностранцев с гражданами России в целях получения разрешительных документов на проживание в упрощенном порядке, один из которых в настоящее время судом аннулирован.

Проведение рейдов запланировано не только в областном центре, но и в других крупных городах и населенных пунктах области.