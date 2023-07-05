Завтра в Пензе на нескольких улицах на сутки ограничат подачу воды

Фото: Мария Ленц

На основании обращения ООО «Караван-24» для проведения работ по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения МКД по улице Мира, 60 планируется ограничить подачу ресурса на улицах Мира, Попова, Пацаева, Ленинградской, Захарова, Громова, 1-м, 2-м проездах Громова, Беговой, Малой Радищевской, Прогулочной, Бекешской, 1-м, 2-м проездах Объединенном, Зеленый Овраг, Угловой, Дарвина, Весенней, Проломной, Карпинского (частный сектор), Аминевка, Мотоциклетной и проездах, переулке Мотоциклетном, Тимирязева и проездах, переулке Тимирязева, Громова, 6-м, 7-м проездах Громова, Совхоз-Техникум, Военный городок.

На период отключения организуют подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний.