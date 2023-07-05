В Саранске начал работу Центр индийской культуры

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Центр разместился в универсальном зале «Огарёв Арена». Он создан, чтобы помочь студентам из Индии адаптироваться к условиям жизни в другой стране, а также познакомить жителей Мордовии с индийской культурой, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Здесь будут проводиться занятия йогой, языком хинди, танцами для всех желающих. В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 граждан Индии, это самая многочисленная группа – 30% от всех иностранных студентов вуза. С 2020 года состоялось уже четыре выпуска.

«Для нас сочень почетно открывать этот центр, - подчеркнул Артем Здунов. Он заверил присутствующих на мероприятии родителей, что Правительство республики и ректор вуза будут делать всё возможное для безопасности студентов, чтобы они могли получить образование мирового уровня.

В открытии Центра индийской культуры принял участие министр образования Посольства Республики Индия в РФ господин Субрата Дас.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня, - сказал он. - Между Россией и Индией много общего. Глава Мордовии - наш хороший друг, его знают и в нашей стране, и в Посольстве. Благодарю Артема Алексеевича и ректора Дмитрия Евгеньевича Глушко за открытие центра. Уверен, что шаги связи будут крепнуть». «Высшее образование, культура и наука сближают народы, - подчеркнул Дмитрий Глушко. - Будем делиться добром и делать мир лучше!» Гости мероприятия пообщались со студентами из Индии и их родителями, осмотрели зоны, рассказывающие об индийской культуре, религии, музыке, кинематографе, известных общественных и политических деятелях.