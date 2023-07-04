Девять лет проведет в колонии строгого режима житель Рузаевки, задушивший бывшую супругу

Тюрьма пожизненно. Фото: Жданов Анатолий Александрович (архив "КП")

Сообщение о найденном по месту жительства теле 56-летней женщины поступило в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что она скончалась от асфиксии. СУ СК РФ по Республике Мордовия было возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Рузаевскому району по подозрению в совершении преступления был задержан бывший супруг погибшей.

Пресс-служба регионального СК приводит подробности случившейся трагедии.

Как выяснилось, рузаевский душитель с декабря прошлого года мирно проживал совместно с будущей своей жертвой в ее доме.

Утром 3 апреля в ходе конфликта по незначительному поводу он стал душить бывшую супругу. От полученных травм женщина скончалась.

Полицейскими он был задержан в своем доме. Вину в содеянном признал полностью.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.