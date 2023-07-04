В знак братских отношений между странами пензенцы высадили дерево в центре Астаны

Одним из мероприятий форума стала высадка тополей недалеко от сферы «Нур Алем». В акции принял участие губернатор Олег Мельниченко, глава Пензы Александр Басенко и другие представители органов власти Пензенской области.

«Омск, Пенза, Баку, Бишкек, Рабат, Бразилиа, Ашхабад, Минск, Душанбе, Белград, Ташкент, Сиянь - целая аллея! Она будет олицетворять развитие братских отношений между странами», - отметил в своих социальных сетях глава региона.

Рядом с каждым деревом установили табличку, на которой указана информация, представители какого именно региона посадили его.