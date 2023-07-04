Посмотрели на Пензу с другой стороны - гости о Спутнике

«Увидели Пензу с другой стороны и открыли ее заново» — такие отзывы оставили члены делегации из Саранска, посетив Город Спутник. В составе гостей — представители Управления капитального строительства Республики Мордовия. Решение приехать в Спутник было принято во время совещания на тему государственно-частного партнерства.

Территорию Города Спутника развивает холдинг «Термодом»: строит жилые комплексы, важнейшие социальные объекты, а также полностью за свой счет содержит набережную, тропу здоровья и многое другое.

Гостей увиденное впечатлило, и они пообещали вернуться снова, уже неофициально.

Больше о Спутнике на сайте penza-sputnik.ru, а о проектах «Термодома», деятельности которого в этом году исполняется 25 лет, читайте и смотрите на сайте termodom-pnz.ru или обращайтесь в офисы продаж по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).