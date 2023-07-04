Пензенцу вынесли приговор за нанесение тяжкого вреда здоровью знакомого

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, 1 января 2023 года мужчина пришел к знакомому и присоединился к компании, распивавшей спиртное в данной квартире.

Через некоторое время злоумышленник дал хозяину жилища деньги для приобретения дополнительного алкоголя.

После покупки спиртного он принес сдачу, пропажу которой вечером обнаружил гость.

В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес хозяину квартиры несколько ударов руками и ногами по голове и руке, не менее одного удара ногой – в область шеи и сдавил ее весом своего тела, а затем причинил ему несколько поверхностных ран ножом. После избиения мужчина покинул место происшествия.

Тело погибшего в квартире обнаружил его сосед. 63-летний мужчина скончался от тупой травмы шеи, повлекшей развитие асфиксии.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.