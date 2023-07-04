В Мордовии, из-за превышения скорости, в ДТП 1 июля погибли два человека

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

После съезда в кювет он опрокинул автомобиль.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, от полученных травм на 35 км (+ 700 м) автодороги «п. Потьма – п. Барашево» 42-летняя пассажир скончалась, назначены экспертизы.

Водитель, а также 48-летний и 32-летний пассажиры с различными травмами доставлялись в лечебное учреждение.

В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, а также управление т/с водителем, не имеющим права управления.