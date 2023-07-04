22-летнюю студентку из Пензы мошенники обманули на одиннадцать тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Через некоторое время она созвонилась со своей однокурсницей, которая сообщила, что её страница была взломана.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает: если в соцсетях или через интернет-приложение вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, или вам высказали подобную просьбу по телефону, будьте начеку – так действуют мошенники!

По телефону или лично свяжитесь с автором сообщения.