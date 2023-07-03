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НовостиОбщество3 июля 2023 14:57

В Мордовии состоится фестиваль этнической культуры «Велень озкс»

Мероприятие состоится 15 июля в селе Большое Игнатово
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Гостей фестиваля ждут фольклорно-обрядовое представление, выступления местных коллективов, а также мастер-классы от умельцев.

Всех желающих приглашают на дегустацию блюд национальной кухни, спортивные состязания, обрядовый обед.

СПРАВКА «КП»

«Велень озкс» - это древний эрзянский праздник. Своими корнями он уходит в далекое прошлое. Главной целью мероприятия является сохранение глубинных основ культуры Республики Мордовия, значимых традиций, национального языка, культурной самобытности мордовского народа и создание условий для популяризации традиционной народной культуры республики.