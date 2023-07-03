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НовостиОбщество3 июля 2023 13:13

Ремонт улицы Рябова в Пензе подходит к концу

Об этом сегодня рассказал начальник Управления капитального строительства города Вадим Астафьев
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По его словам, на данный момент на улице Рябова перекрыт только один участок в районе домов № 2-4. Сейчас там идут работы на водопроводных сетях. Пр этом к самим зданиям можно подъехать с другой стороны.

Как отметил Вадим Астафьев, ремонт улицы выходит на финишную прямую. Благодаря новым ливневкам и насосным станциям в дождливую погоду на Рябова не будут образовываться «озера».

Кроме того, на месте были установлены новое уличное освещение, тротуары, бордюры, светофоры и нанесена разметка.