Ремонт улицы Рябова в Пензе подходит к концу

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По его словам, на данный момент на улице Рябова перекрыт только один участок в районе домов № 2-4. Сейчас там идут работы на водопроводных сетях. Пр этом к самим зданиям можно подъехать с другой стороны.

Как отметил Вадим Астафьев, ремонт улицы выходит на финишную прямую. Благодаря новым ливневкам и насосным станциям в дождливую погоду на Рябова не будут образовываться «озера».

Кроме того, на месте были установлены новое уличное освещение, тротуары, бордюры, светофоры и нанесена разметка.