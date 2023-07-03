Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт3 июля 2023 12:59

Команда Пензенской области победила в Открытом Кубке Мелитополя по хоккею

В Запорожской области 1 и 2 июля впервые состоялся Открытый Кубок города Мелитополя по хоккею среди любительских команд из игроков старше 40 лет
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

На этих стартах прекрасно выступили представители Пензенской области – опытные хоккеисты, ветераны спорта заняли на турнире первое место. Символично, что наши спортсмены завоевали Кубок в год 75-летия пензенского хоккея. Делегацию региона возглавлял исполнительный директор ХК «Дизель» Сергей Богацков.

Команда из Пензы одержала победы в четырех матчах, отмечает пресс-служба регионального Минспорта. В решающей встрече наши игроки взяли верх над командой из Архангельска со счетом 7-1. Бронзовые награды выиграла команда Севастополя.

Вместе с пензенскими спортсменами в соревнованиях приняли участие также хозяева турнира – две команды из Запорожской области и из Республики Крым.