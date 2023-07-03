В МИДе Белоруссии заявили о готовности принять участие в переговорах по Украине

Об этом заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.

«Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет - чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили - наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться», - отметил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении Минска предложить соседям план мира. С таким заявлением президент Белоруссии выступил на собрании в честь Дня Независимости страны.

«Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия, не потому что испугались ваших полков, их цели ничтожны и планы безумны», - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что многие проблемы у европейских государств общие.