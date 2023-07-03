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НовостиОбщество3 июля 2023 8:27

Здание бывшего кинотеатра «Москва» в Пензе отремонтируют до конца года

Сейчас на объекте уже работают представители двух подрядных организаций
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Напоминаем вам, что в марте 2023 году здание было выставлено на торги и куплено. О том, что новый хозяин собирается делать с бывшим кинотеатром, пока неизвестно, но не так в нем начались работы по программе капитального ремонта. В здании приведут в порядок кровлю, фасад и фундамент.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, работы выполняют сразу две организации. Представители ООО «Специализированный Застройщик «Энергоучет» отремонтируют крышу здания, а сотрудники ООО «РСК» занимаются фасадом и фундаментом.

Работы планируется завершить до конца года.