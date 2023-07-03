Пенсионер из Саранска, заплатив мошенникам деньги, вместо Сочи отправился к полицейским

Мужчина планировал провести отпуск в Сочи, поэтому жилье решил забронировать заранее.
Как выяснилось, 63-летний горожанин нашёл в сети сайт отеля на побережье с приемлемой стоимостью проживания и оставил заявку на обратный звонок, после этого с ним связался якобы представитель отеля.
Обсудив детали, менеджер отправил на электронную почту потерпевшего ссылку для оплаты. Пенсионер ввёл данные банковской карты и подтвердил перевод. После этого мошенники перестали выходить на связь. Причинённый ущерб составил 88 950 тыс. рублей.
По факту интернет-мошенничества полицейскими в настоящее время проводится проверка.
МВД по Республике Мордовия напоминает правила, которые помогут обезопасить вас от подобных преступных посягательств:
- выбирая номер в гостинице или квартиру для аренды, используйте только проверенные сервисы.
- не переходите по ссылкам, которые вам предоставляет арендодатель, и не торопитесь переводить ему деньги.
Сначала посмотрите отзывы о нем в сети Интернет, проверьте, когда было создано объявление или аккаунт. Если буквально на днях, то стоит отнестись к такому продавцу с опаской.
- не сообщайте реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений;
Помните, что пока ваши деньги на вашем счету, с ними ничего не случится, пока вы их сами не переведете или не предоставите данные своей банковской карты.