Минздрав Пензенской области объясняет: кто из отдыхающих рискует утонуть «даже в луже»

Юноша занимается акробатикой на пляже. Фото: Владимир Веленгурин

А, значит, самое время еще раз вспомнить о безопасности отдыха у воды.

К различным травмам, а также гибели людей на воде приводят неумение плавать, пренебрежение правилами поведения на воде, употребление алкоголя во время рыбалки и отдыха, переоценка своих сил.

Многие опасные ситуации на водоемах случаются с людьми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Медики предупреждают, что жаркая летняя погода повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, алкоголь приводит к расширению кровеносных сосудов, а при попадании человека в холодную воду стенки сосудов, наоборот, сужаются, что может привести к потере сознания или даже кровоизлиянию.

Выпивший человек теряет чувство опасности, совершает опрометчивые поступки - ныряет в неположенном месте, что может привести к порезам, ушибам и более серьезным травмам опорно-двигательного аппарата. Алкоголь, особенно в больших количествах, притупляет боль.

При тяжелом опьянении угнетаются различные процессы в коре головного мозга, что ведет к вялости, сонливости и состоянию, близкому к наркотическому. Именно такие пьяные тонут «даже в луже».

Пьяный плохо держится на воде и легко может захлебнуться, у него нарушена координация движений, ритм дыхания, он быстро теряет сознание и погибает.

Человек в алкогольном опьянении, оказавшись в холодной воде, плохо ощущает ее температуру. Не замечая холода, в таком состоянии можно заплыть очень далеко и не суметь вернуться назад из-за нехватки сил. Кроме того, в холодной воде у пьяных чаще, чем у трезвых возникают судороги рук и ног.

Именно поэтому надо запомнить простое правило – алкоголь и отдых на воде несовместимы!

Не заходите в воду в состоянии опьянения и не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.