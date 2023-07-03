В Мордовии житель Пензенской области приговорен к восьми годам лишения свободы

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В 2022 году в соцсети 37-летний мужчина познакомился с 13-летней девочкой, проживающей в Саранске.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия, достоверно зная о ее возрасте, он переписывался с несовершеннолетней на сексуальные темы.

Установлено также, что осужденный несколько раз приезжал в Саранск, где в ходе встреч совершил в отношении девочки преступления, посягающие на половую неприкосновенность.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.