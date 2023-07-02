Получив со страницы матери сообщение о помощи, пензенец перевел деньги злоумышленникам

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отделе полиции №2 УМВД России по городу Пензе местный житель 1998 года рождения пояснил, что в программе мгновенного обмена сообщениями со страницы его матери поступило сообщение с просьбой одолжить денежные средства, которые необходимо было перевести на банковскую карту.

После этого мужчина перечислил на указанную карту 12 300 рублей. Как уточняет пресс-служба УМВД региона, дома он узнал, что страница матери была взломана и денег в долг она не просила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Полиция Пензенской области рекомендует: если в соцсетях или через интернет- приложение вы получили сообщение от знакомых с просьбой одолжить деньги, или вам позвонили с подобной просьбой по телефону, будьте начеку – так действуют мошенники!

Если вы собираетесь откликнуться на полученную просьбу, обязательно убедитесь, что именно ваш знакомый/родственник направил данное сообщение! Не предпринимайте никаких финансовых операций, прежде чем лично поговорите с ним.