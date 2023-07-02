В Пензе задержаны похитители бытовой техники, электроинструментов из дачных домов

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Преступления злоумышленники совершили в июне текущего года. Со слов заявителей, братья разбивали окна, проникали в дачные дома, после чего похищали бытовую, строительную технику и электроинструменты.

Похищенное имущество они складывали в оборудованный тайник. В дальнейшем мужчины планировали продать украденное, а деньги разделить между собой.

По информации пресс-службы УМВД региона, украденное имущество злоумышленники частично реализовали, а оставшуюся часть сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия.

По фактам краж из дачных домов в производстве отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе, находятся три уголовных дела, возбужденных по признакам состава преступлений, предусмотренных по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.