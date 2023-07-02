Полицейские Мордовии проверяют факт мошенничества в отношении 18-летней студентки

Продолживший с ней разговор якобы сотрудник банка посоветовал студентке самой взять заем в банке и перевести деньги на «резервные счета». Так девушка и поступила.

Следуя указаниям незнакомца, она оформила кредит в онлайн приложении банка. А полученные 100 тысяч рублей перечислила через банкомат на продиктованные злоумышленником реквизиты, отмечает пресс-служба МВД РФ по РМ.

Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Возможно, даже есть шанс отыскать злоумышленников, но лучше бы не экспериментировать с подобными рисками.

А потому МВД по Республике Мордовия напоминает и обманутой девушке, и все остальным: при поступлении сообщений о проблемах с банковскими картами или счетами следует лично позвонить или обратиться в кредитно-финансовое учреждение.